Защитник Вячеслав Караваев в интервью «СБГ-блогу» на Sports.ru рассказал, почему в 2014 году уехал в Европу.

– Ты рассказывал, как с агентом приходил к спортивному директору ЦСКА Яровинскому и настаивал на аренде в Европу, а не в ФНЛ или ПФЛ. С чего пришла такая идея?

– Уже после того как я уехал, думал, почему все так сложилось. Возможно, отчасти это было спонтанное решение. Возможно, повлиял гостевой матч Лиги чемпионов с «Викторией», когда я вышел в старте ЦСКА.

«Виктория» выиграла 2:1, заняла третье место в группе (ЦСКА – четвертое, все решилось в последнем туре – прим. Sports.ru). Тогда подумал, что чешский чемпионат – не такой плохой, но во время переговоров с Яровинским точно не говорил: «Хочу именно в Чехию».

Например, рассматривалась еще Польша – не топ-чемпионат, но подходящий для прогресса молодого игрока. Уехал бы в ФНЛ – далеко летать, поля не очень, людей ходит мало. По рассказам других, это угнетает.

Ушел в отпуск, позвонил Яровинский и сказал о варианте с . Мне просто хотелось играть, вообще не задумывался о каких-то проблемах с языком, хотя даже английский тогда знал так себе.

Теперь меня спрашивают, нужно ли всем молодым уезжать в Европу. У меня в Чехии все сложилось неплохо, а если бы не получилось? Что бы я отвечал?

Или есть пример Головина. Ему не нужно было уезжать в нетоповую лигу – он выиграл конкуренцию в ЦСКА, хотя она была серьезной, закрепился в старте, превратился в лидера и только потом уехал.

Так что я не нахожу универсального варианта.

– Проигранный матч с «Викторией» действительно так сильно на тебя повлиял?

– Скорее всего, подсознательно. То, что я отыграл весь матч, мы проиграли – сейчас понимаю, что точно повлияло на решение, – сказал Караваев.

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