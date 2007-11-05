Уткин о том, что «Лейпциг» дороже «Зенита»: «Что будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у .

«Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже по версии Артема.

Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил.

Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы – игроки – из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям.

Вещь довольно очевидная, вот и до Дзюбы дошло.)

Второе. Куда интереснее посмотреть, есть ли (при том, сколько стоит состав сейчас), как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы ПОКУПАЛ за 40 млн евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже.

Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежащий «Газпрому», поднимал над головой Кубок УЕФА.

Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?..

И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе «Зенита» Сутормина (я не издеваюсь)?

И почему среди активов «Зенита» не считаются человек 12 игроков «Сочи» (щас уже немного издеваюсь)?» – написал Уткин.

Дзюба сказал, что состав «Зенита» в 3-4 раза дешевле «Лейпцига». Он почти угадал