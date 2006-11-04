Джейми Каррагер: «Я больше не хочу использования ВАР. Не могу поверить, что говорю это»

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что поменял свое мнение касательно полезности системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Возможно, я выглядел как сторонник ВАР из-за того, как я говорил о системе в начале сезона и как реагировал на ее использование в соцсетях.

Я никогда не был сторонником ВАР. Я просто считал, что этой инициативе стоит дать шанс. Думаю, в каком-то роде я защищал ВАР из-за того, что так много людей отнеслись к этой идее негативно с самого начала.

ВАР был введен для того, чтобы помочь нашей игре. И когда я говорю «наша игра», то имею в виду и игроков, и болельщиков, и экспертов, и владельцев клубов.

У нас лучшая игра в мире, как мы можем сделать ее еще лучше? Как она может двигаться в ногу со временем? Именно поэтому я поддерживал ВАР. Нельзя было оставаться на месте. В других видах спорта это тоже применяют.

Сейчас я смотрю на то, что происходит, и понимаю, что больше не могу защищать ВАР. Я действительно устал слушать людей, которые жалуются на эту систему, и мне нечего им ответить.

ВАР был придуман для того, чтобы помогать арбитрам. Мы так много времени тратим на то, чтобы обсуждать решения судей. Теперь мы тратим в два или три раза больше времени, обсуждая те же самые решения. Так что ВАР не смог справиться с той задачей, ради решения которой был введен.

Я не хочу, чтобы судьи бегали смотреть повторы на бровку. Я хотел, чтобы кто-то в другом месте смотрел их и помогал арбитрам. Судья бежит через все поле, чтобы принять решение, толпа на трибунах орет, арбитр разгорячен. Так что я не уверен, что это поможет исправить ситуацию.

Нам нужно пытаться сделать что-то. Сейчас я нахожусь на той стадии, когда не хочу использования ВАР, и не могу поверить, что говорю это», – сказал Каррагер.

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