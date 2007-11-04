Хамес пользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка (El Tiempo)

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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес во второй раз стал отцом. В своих соцсетях колумбиец сообщил, что новорожденного зовут Самуэль.

«Здравствуйте, я хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, одарив нас приходом Самуэля в нашу семью. Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость», – написал Хамес в инстаграме.

Футболист не сообщил, кто является матерью ребенка. У Хамеса уже есть 6-летняя дочь от Даниэлы Оспины, с которой колумбиец позднее расстался. Девочка живет с мамой.

По информации El Tiempo, Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения сына. Сообщается, что колумбиец хотел, чтобы ребенок появился на свет именно таким образом, потому что очень любит детей и давно мечтал стать отцом еще раз.

После расставания с Оспиной Хамес не может проводить много времени со своей дочерью, так как для этого либо ему нужно лететь в Колумбию, либо ей – в Испанию, а их встречи ограничены по времени.

Также сообщается, что Хамес много общался на эту тему с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, трое из четверых детей которого также рождены суррогатной матерью. Разговоры с португальцем помогли колумбийцу принять это решение. 

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