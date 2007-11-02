Вальверде на вопрос об отставке: «Не беспокоюсь об этом. Я смотрю вперед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Леванте» (1:3) в матче .

– После первых [неудачных выездных] матчей у нас были победы. Нужно идти дальше. Мы проиграли матч и все. Нужно проанализировать игру.

– Что случилось во втором тайме?

– У нас не получилось хорошо начать второй тайм. Мы не создавали опасности у ворот соперника. Противник тоже особо не создавал моментов, но забил два гола за две минуты. Третий пропущенный мяч на нас сильно повлиял. У нас не получилось провести хороший второй тайм.

– Вы удивлены игрой своих футболистов, думаете об отставке?

– Нет. Это мой ответ на оба вопроса. Я об этом не беспокоюсь. Я хочу смотреть вперед.

– А что нужно сделать, чтобы лучше играть на выезде?

– Мы уже проводили хорошие выездные матчи в этом сезоне, – сказал Вальверде.