Миралем Пьянич: «Матчи никогда не проигрываются из-за судей. Это просто оправдание»

Полузащитник Миралем Пьянич высказался о жалобах на судейство.

«Матчи никогда не проигрываются из-за судей. Это просто оправдание. Когда уходишь с поля после поражения, очень злишься, хочется многое высказать.

Но обвинять кого-то другого – самый легкий путь. Судьи продолжат ошибаться, так же, как и мы. Сегодня ВАР помогает как судьям, так и публике.

Сейчас я больше не обращаю внимания на комментарии», – сказал Пьянич в интервью Tuttosport.

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