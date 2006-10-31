Роналду о 2:1 с «Дженоа»: «Рады, что получили заслуженные три очка»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал итоги матча 10-го тура Серии А с (2:1).

«Я счастлив, что мы выиграли в сложной игре с хорошо организованной командой. Мы верили в это и пытались победить в концовке.

Мы создали много моментов, мы хотели победить, и с каждой минутой напряжение росло. Мы знали, что «Интер» вчера выиграл, и мы шли на втором месте. Это стало дополнительным стимулом. Мы рады, что получили заслуженные три очка», – сказал Роналду.

Роналду заработал пенальти на 94-й минуте с аутсайдером Серии А. Фол очень спорный, но ВАР не протестовал