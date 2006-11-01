Михаил Дегтярев: «Законопроект о пиве не предполагает употребления в чаше стадиона»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев рассказал о деталях законопроекта о возвращении пива на стадионы.

«Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное.

Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола. Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг.

Чемпионат мира показал, что наши болельщики умеют быть культурными и даже на порядок культурнее болельщиков многих стран, как с пивом, так и без. Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах», – сказал Дегтярев.