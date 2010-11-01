Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками. Приходишь в зал в 8 – он уже там, в 7:30 – он там»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о дисциплинированности форварда «Ювентуса» .

«Он весь день проводит в тренажерном зале, он одержим. Когда тренировка начиналась 9 часов утра, и ты приходишь в зал 8 часов утра, он уже был там. Потом приходишь в 7:30, и он снова там.

Однажды я приложил все усилия, чтобы оказаться на базе в 6:30, но он уже был там. Он был полусонный, но он был на месте», – сказал Тевес.

Тевес и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в 2007-2009 годах.