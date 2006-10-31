Сборная Аргентины объявила заявку на ноябрьские матчи.

В состав национальной команды вернулся форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В начале августа Месси на 3 месяца отстранили от матчей сборной Аргентины за слова о коррупции на Кубке Америки-2019.

Состав сборной Аргентины: Агустин Марчесин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»), Гидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).

Сборная Аргентины 15 ноября сыграет товарищеский матч с Бразилией, а 19-го – с Уругваем.