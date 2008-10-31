Пеп Гвардиола: «Барса» Энрике – самый сложный мой соперник, наряду с «Ливерпулем»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался об экс-тренере «Барселоны» Луисе Энрике.

«Мне очень нравится Луис Энрике. Его играла с моей «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Наряду с , она является самым сложным соперником, с которым я сталкивался.

Энрике – один из лучших людей в раздевалке. Он прямой и очень честный. Мы приехали на эту игру с множеством травм, почти половина состава, но если бы у меня была полная команда, мы бы все равно проиграли. Они были намного лучше», – сказал Гвардиола.