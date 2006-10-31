Фрэнк Лэмпард: «Очевидно, что АПЛ и ЛЧ – приоритетные турниры для нас»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча Кубка английской лиги с (1:2).

«Рэшфорд забил невероятный мяч в тот момент, когда команда находилась на подъеме. Мы выпустили на поле Маунта и Педро, надеясь, что их свежесть поможет нам. Тем не менее, выйдя вперед, «МЮ» мог сосредоточиться на обороне, что они и сделали.

Мы победили 7 раз подряд, провели сложные игры в Лиге Чемпионов. Нам важно пробиться в следующую стадию этого турнира, и у нас впереди непростые матчи.

В АПЛ мы так же выглядели хорошо, и, очевидно, что именно эти турниры являются для нас приоритетными. Мы хотим побеждать в матчах и отдаем для этого все силы, но я должен обращать внимание на молодых игроков, у которых хорошее будущее. В этом кубке мы получаем для этого возможности, и также мы хотим побеждать в нем.

Я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Я ненавижу проигрывать, как и все, но нужно смотреть на положение вещей в целом. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем дальше и концентрируемся на том, что нас ожидает», – сказал Лэмпард.