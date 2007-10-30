Станислав Черчесов: «Играешь с Албанией, и дилетанты думают, что это проходной соперник. Но 80% их игроков из Серии А»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уровне команд на чемпионате Европы.

– В 1988 году, когда сборная СССР стала серебряным призером чемпионата Европы, в финальном турнире выступали 8 команд. В 2020 году таковых будет 24. Какое число вы считаете оптимальным?

– Я сам выступал на чемпионате Европы с участием восьми команд – в 1992 году в Швеции. В УЕФА и ФИФА есть запрос на увеличение числа матчей – эти организации больше зарабатывают, да и сам футбол развивается.

Так что ничего против увеличения количества команд не имею. Ближайший чемпионат Европы – юбилейный, турниру исполняется 60 лет, при этом первым победителем стала сборная СССР.

– Не падает ли уровень чемпионата Европы при столь резком росте количества команд в финальной части?

– Общий уровень европейских сборных растет. Приведу пример. Когда играешь с командой Албании, дилетанты думают, что это проходной соперник. Но 80% игроков этой сборной выступает в высшем дивизионе чемпионата Италии, причем в далеко не слабейших клубах.

Или сборная Финляндии, в которой много представителей германской Бундеслиги и английской Премьер-лиги. В юношеской сборной Финляндии есть представители академий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В топ-лигах много и исландцев. А у нас многие живут представлениями 30-летней давности, когда эти сборные были аутсайдерами и состояли из игроков, выступавших в своих внутренних чемпионатах, – отметил Черчесов.