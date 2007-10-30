КДК отменил красную карточку Берга. Он может сыграть с «Ростовом»

КДК РФС отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, полученную им в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».
«КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.
Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Таким образом, Берг может сыграть с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ.
Берг был удален на 80-й минуте встречи. Швед шипами попал в ногу полузащитнику Даниелу Мишкичу, за что получил прямую красную карточку.