КДК отменил красную карточку Берга. Он может сыграть с «Ростовом»

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КДК РФС отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, полученную им в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.

Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Берг может сыграть с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ.

Берг был удален на 80-й минуте встречи. Швед шипами попал в ногу полузащитнику Даниелу Мишкичу, за что получил прямую красную карточку. 

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