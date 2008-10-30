Андре Шюррле: «Совру, если скажу, что не думал о завершении карьеры. Может, поиграю еще год-два»

Полузащитник Андре Шюррле заявил, что задумывался о завершении карьеры.

«Я бы соврал, если бы сказал, что никогда не думал об этом. Особенно в сложные периоды. Ты думаешь: «Действительно ли мне этого хочется, нужно ли мне это?»

Год за годом я решаю для себя, хочу ли я продолжать, если у меня все еще есть мотивация, готов ли я физически.

Я не знаю. Возможно, я поиграю еще год, может, два», – сказал Шюррле в подкасте Bild.

Шюррле был арендован «Спартаком» этим летом у дортмундской . В нынешнем сезоне РПЛ он провел 9 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевых передачи.