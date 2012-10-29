Унаи Эмери: «Джака опустошен и подавлен. Каждый игрок нуждается в поддержке фанатов»

Главный тренер Унаи Эмери прокомментировал скандал вокруг капитана команды , а также высказался о его будущем.

«Я не хочу говорить о его будущем. В первую очередь, ему необходимо восстановиться. Мы не можем предсказать, как будет складываться ситуация.

Это тяжелая ситуация и для Джаки, и для команды. Сейчас он чувствует себя опустошенным, ему очень грустно. Мы разговаривали вечером в воскресенье, вчера и сегодня утром. Он нормально тренировался с командой, но он опустошен. Джака очень опечален сложившейся ситуацией.

Джака всегда невероятно отдает себя на поле. Он хочет помочь и отлично ведет себя во время тренировок. Он понимает, насколько был не прав в этой ситуации.

Он очень глубоко переживает. Это нормально, потому что он человек. Каждый игрок нуждается в поддержке фанатов.

Джака подавлен. Что наиболее важно, все игроки «Арсенала» заботятся о нем и его семье. Они делают все для того, чтобы Джака вновь стал чувствовать себя хорошо», – сказал Эмери.

Фанаты «Арсенала» освистали Джаку, и он психанул: прижал руку к уху, крикнул «fuck off» (отстаньте) и сорвал с себя футболку