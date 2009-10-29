Тарасов о Климове: «Я на яйца вообще не смотрю, но у него огромные, да»

Бывший полузащитник «Локомотива» в видеоинтервью журналисту Sports.ru Александру Головину рассказал о самых сильных футболистах, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

– Самый сильный футболист, с которым ты играл, но который уже закончил?

– . Очень сильный был, с ним комфортно играть. Я переживал, когда его взяли. Понимал, кто приходит на мою позицию. При этом я тренировался и показывал такую игру, что пришлось находить место нам двоим. Тогда я удовольствие получал. И он очень хороший человек.

Еще Сычев, хотя еще вроде хочет поиграть. По работоспособности, отношению к своему делу он вообще топ.

И Климов Валера. Играл с ним в Томске, он большой профессионал и мастер. До сих пор с ним дружу.

– Его помнят в том числе благодаря Дзюбе. У него реально огромные яйца?

– ###, Валер, прости. У тебя реально огромные яйца.

– Это самые большие яйца, которые ты видел?

– ###, я яйца вообще не смотрю. Че за #####? Но да, да. У него огромные. Клим, у тебя огромные яйца. Валера, прости, – сказал Тарасов.