Вальверде о словах тер Стегена после «Славии»: «Если нам с ним нужно что-то обсудить, то мы сделаем это внутри команды»

Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о словах вратаря команды Марка-Андре тер Стегена после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1).

«Когда игра заканчивается, каждый испытывает чувства. Его слова – это реакция на то, что происходило во ходе всего матча или в его определенный момент. Последние минуты игры были очень сложными, потому что «Славия» прижала нас к своим воротам.

Мы не решили исход матча заранее и были вынуждены обороняться. Если нам с ним нужно что-то обсудить, то мы сделаем это внутри команды и не станем выносить это на публику», – сказал Вальверде.

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