Матвей Сафонов: «Слышал, что «Фиорентина» предлагала за меня 1 млн евро. Но пока хочу отплатить «Краснодару» за все»

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что мог перейти в «Фиорентину».

«Я слышал, что «Фиорентина» предлагала 1 млн за меня. Даже если бы мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре».

Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить», – сказал Сафонов.

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