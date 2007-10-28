«МЮ» отказался от трансфера Обамеянга, так как сомневался в его способности адаптироваться

несколько лет следил за форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, однако выступления игрока не убедили клуб в необходимости совершения сделки, сообщает The Athletic.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн со ссылкой на своего коллегу Рафаэля Хонигстайна сообщил, что «МЮ» наиболее пристально следил за Обамеянгом в 2016 и 2017 годах, когда форвард выступал за дортмундскую «Боруссию» и забил 73 мяча в 91 игре.

Однако руководство «Манчестер Юнайтед» не было убеждено в необходимости покупки Обамеянга. Их смущала его стоимость ( хотела получить за форварда около 70 млн фунтов), возраст (в 2019 году ему исполнилось 30 лет), а также способность Обамеянга адаптироваться к игре команды.

Сообщается, что бывший главный тренер «МЮ» считал, что команде нужен нападающий, способный давить на защитников и удерживать мяч.

«Юнайтед» не развил интерес к игроку несмотря на то, что представители клуба вживую просмотрели большое количество его игр в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

После того, как экс-форвард «МЮ» Златан Ибрагимович получил серьезную травму колена в апреле 2017 года, «Юнайтед» решил приобрести нападающего и летом заплатил за него «Эвертону» 75 млн фунтов.

Обамеянг перешел в за 56 млн фунтов. Он забил 49 мячей в 77 матчах за клуб во всех турнирах с момента перехода в «Арсенал» в январе 2018 года.