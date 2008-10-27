Медведев об Осорио: «Информация про 7 млн евро – больная фантазия, но «Зенит» выкупит Йордана»

Генеральный директор Александр Медведев заявил, что клуб выкупит защитника Йордан Осорио, арендованного у .

«Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода.

Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», — сказал Медведев «РБ-Спорт».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» обязан выкупить контракт 25-летнего футболиста сборной Венесуэлы за 7 млн евро, так как он провел 5 матчей за клуб.