Медведев об Осорио: «Информация про 7 млн евро – больная фантазия, но «Зенит» выкупит Йордана»

Теги Зенит высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Йордан Осорио Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит защитника Йордан Осорио, арендованного у «Порту».

«Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода.

Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», — сказал Медведев «РБ-Спорт».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» обязан выкупить контракт 25-летнего футболиста сборной Венесуэлы за 7 млн евро, так как он провел 5 матчей за клуб.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья