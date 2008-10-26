Давид Луиз о критике: «Я выиграл все в Англии, Франции, Португалии. Люди могут говорить что угодно»

Защитник Давид Луиз высказался о своих целях в составе «канониров».

«Что касается моих критиков, люди смотрят телевизор, болеют за свои клубы и говорят о них.

В Англии я выиграл все. Во Франции тоже, как и в Португалии. В конце концов, я всегда выберу рискованный пас, чтобы моя команда забила. Сделать обычный пас и не извлечь из этого ничего – это не я. Хочу играть, чтобы выигрывать, привести свою команду к победе. Касательно репутации, люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие.

Я никогда не буду прятаться. За карьеру мне довелось сыграть со многими футболистами, у которых нет индивидуальности. Они прячутся, не хотят ошибиться с мячом. Они боятся играть в футбол.

Могу выигрывать или проигрывать, но я не хочу потерять свой характер и то, как я люблю футбол. Играю в футбол, потому что люблю этот вид спорта. Если нет любви, то лучше остановиться, пойти и заняться чем-нибудь другим.

Что я могу сказать об «Арсенале», так это то, что у нас есть возможность сделать этот клуб снова великим. Как? Работаем и выигрываем титулы. Это должен быть наш менталитет. Я не хочу браться за что-то с мыслями о борьбе за топ-4 или победе в одном кубке, нет.

Когда я вижу игроков и клуб, болельщиков и атмосферу, считаю, что у этого клуба есть возможность бороться за все. Это мой настрой на каждый день, я хочу бороться», – сказал Луиз.