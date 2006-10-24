Виктор Гончаренко: «ЦСКА хорошо проводит первый тайм и плохо играет во втором»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа с «Ференцварошем» (0:1).

– У нас продолжение того, что у нас есть очень часто во многих матчах – мы очень хорошо проводим первый тайм и очень плохо играем во втором. Сегодня было то же самое.

Наверное, те моменты, которые мы создали, должны были реализовать. К сожалению, это не получилось. Мы пробили мимо. Можно было решить исход матча.

– Чем можно объяснить промахи Влашича и Сигурдссона? Как это тренируется? Надо бить по 600 ударов на тренировке?

– Путем тренировок, конечно, можно улучшить завершение атаки, но не коренным образом. Тут, скорее, роль играет психология: когда ты торопишься, ты видишь маленькие ворота и большого вратаря, а когда спокойно подходишь – большие ворота и маленького вратаря.

Важно состояние, в котором ты подходишь к воротам. Если ноги ватные, сложнее реализовать момент. Тут масса факторов. Но когда ты только восстанавливаешься, наносить много ударов на тренировках не стоит.

– Ребров только что сказал, что вам, возможно, было тяжело на уфимской синтетике в воскресенье. Можно сказать, что это причина спада?

– На что точно не надо ссылаться, так это на синтетику. Да и на невезение – тоже. О синтетике можно говорить только в последние 15 минут. А у нас в целом второй тайм выпадает, – сказал Гончаренко.

Влашич запорол лучший момент ЦСКА: поскользнулся и не попал в пустой угол с 11 метров