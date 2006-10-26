Александр Медведев: «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал итог матча группового этапа Лиги чемпионов с (1:2).

«На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими. Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой.

Считаю, что «Зенит» очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у «Зенита» были лучше.

Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевел на угловой, особо острых моментов «Лейпциг» не смог создать.

В отличие от «Зенита», который, и помимо гола, создавал моменты для ударов – только у было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации.

Во второй половине игры повысился брак. Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил «Лейпциг», вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона – неберущийся мяч.

Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой.

И клуб, и Сергей Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели – «Бенфика» вчера обыграла .

Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух – по четыре, еще у одной – три.

Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой.

Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем. Через две недели нам предстоит очень интересный матч», – сказал Медведев.

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