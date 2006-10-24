Абрамович отказался продать «Челси» ближневосточному консорциуму в конце прошлого сезона (The Telegraph)

Владелец Роман Абрамович в конце прошлого сезона отклонил предложение о продаже клуба.

Купить «синих» выразил желание консорциум c Ближнего Востока, но российский миллиардер ответил отказом, сообщает The Telegraph.

При этом, по данным источника газеты в Москве, Абрамович готов начать переговоры с суммы в размере 3 миллиардов фунтов.

Последние месяцы Абрамович находится за пределами Великобритании из-за проблем с визой.

У «Челси» глобальная перезагрузка: без Абрамовича на трибуне и нового стадиона, зато с воспитанниками и Лэмпардом