👽 Месси забил в 3-м матче подряд. У него 6 очков в последних 5 играх

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:0, первый тайм).

Аргентинец забил на 3-й минуте встречи, пробив в касание после передачи от Артура.

Месси забил в третьем матче подряд. В 5 матчах этого сезона он набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

Кроме того, мяч в ворота «Славии» стал для Месси первым голом в матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. В игре против «Интера» он отметился голевой передачей. 

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