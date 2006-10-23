👽 Месси забил в 3-м матче подряд. У него 6 очков в последних 5 играх

Нападающий «Барселоны» открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против (1:0, первый тайм).

Аргентинец забил на 3-й минуте встречи, пробив в касание после передачи от Артура.

Месси забил в третьем матче подряд. В 5 матчах этого сезона он набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

Кроме того, мяч в ворота «Славии» стал для Месси первым голом в матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. В игре против «Интера» он отметился голевой передачей.

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