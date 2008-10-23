Отец Оздоева: «Мага напоминает мне Каземиро из «Реала»

Отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева Мустафа прокомментировал игру сына в нынешнем сезоне.

«Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрэйзера, играющего в «Борнмуте», он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в «Зените» два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.

Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России», — сказал Оздоев-старший.

Оздоев – еще один серьезный камбэк этой весны. Он хотел уйти из «Зенита», но остался и порвал центр поля с Барриосом