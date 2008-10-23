Рангник – кандидат на пост главного тренера «МЮ». Им также интересуется «Бавария»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

61-летний специалист, ныне занимающий пост главы спортивного отдела компании Red Bull, является одним из кандидатов на должность нового тренера «МЮ».

Сам немец открыт для предложения от «Баварии» в случае отставки Нико Ковача. Стороны контактировали прошлой весной, но тогда президент «Баварии» Ули Хенесс выступил в поддержку хорватского тренера.

Идею приглашения Рангника в «Баварию» поддерживает председатель совета директоров клуба Карл-Хайнц Румменигге.