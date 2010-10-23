Фабио Капелло: «Юве» выиграл благодаря двум дальним ударам, Гильерме ошибся во 2-м голе»

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал победу туринцев над «Локомотивом» в матче Лиги чемпионов (2:1).

Маурицио Сарри, возглавляющий «Юве», по завершении игры заявил, что его команда нанесла по воротам соперника 28 ударов.

– Маурицио, прошу прощения, вы сказали 28 ударов? Видимо, я смотрел другой матч, – сказал Капелло, работавший в студии Sky в качестве эксперта.

– Эти не мои данные, статистику мне предоставили после матча, – ответил Сарри.

– Работая комментатором на ТВ и глядя на статистику УЕФА, я часто задумываюсь, что, возможно, смотрел другую игру.

«Ювентус» обыграл «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, во втором случае решающую роль сыграла ошибка вратаря.

В любом случае, поздравляю с победой, Маурицио, – добавил Капелло.