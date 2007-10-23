Юрий Семин: «Локо» был очень дисциплинирован. Всеми доволен, играли на максимуме»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Наверное, причины на это были.

Во-первых, произошли большие изменения после замен «Ювентуса». Мы не могли быстро среагировать на этих игроков.

Наверное, результат закономерный. В конце не хватило сил у тех ребят, которые были травмированы и пропустили предыдущий матч.

Давление от «Ювентуса» было постоянным, оно преобразилось в голы. Мы проиграли центральную зону, откуда пришли два удара.

Что касается замен, то у нас было семь игроков в запасе, но я посчитал, что эти ребята доведут дело до положительного результата, однако не получилось.

План всегда реализуется игроками, но у этих игроков не хватило физических кондиций. Если бы до этого они не были бы больны, не пропустили последний матч, то кондиции, думаю, были бы лучше.

Я всеми игроками доволен. Они играли очень дисциплинированно. По-другому играть с «Ювентусом» невозможно. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но мы приняли такую игру, имели шанс, но не удалось. Доволен я всеми, играли очень хорошо, на максимуме.

Пища для размышлений после игры в том, что «Ювентус» – это выдающаяся команда, на каждой позиции потрясающие игроки, с которыми очень сложно соперничать.

– В Москве получится?

– Конечно, получится. Мы же соперничаем. Приходите, приглашаю, – сказал Семин в эфире канала «Матч ТВ».