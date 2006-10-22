France Football объяснил невключение Неймара в число номинантов на «Золотой мяч» травмами и скандалами

Журнал France Football объяснил, почему нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не попал в число номинантов на «Золотой мяч».

В своем материале France Football выделил семь ключевых событий этого года, повлиявших на невключение 27-летнего форварда в список претендентов:

23 января: первая травма;

6 марта: оскорбление арбитров после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»;

27 апреля: конфликт с болельщиком «Ренна» после финала Кубка Франции;

6 июня: травма в сборной Бразилии, из-за которой он пропустил Кубок Америки;

9 августа: обвинение в изнасиловании. В итоге обвинения были сняты;

Летняя мыльная опера – несостоявшийся трансфер в «Барселону»;

13 октября: очередная травма в сборной Бразилии.

Неймар пропустил старт сезона из-за травмы, вернувшись на поле в начале сентября. 13 октября он получил повреждение в товарищеском матче с Нигерией и выбыл примерно на месяц.

Месси, Роналду, ван Дейк, Азар и Стерлинг – среди номинантов на «Золотой мяч»