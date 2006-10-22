Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого ему советуют вызвать в национальную команду.

– Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

– Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

– А кто звонил?

– Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера.

Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении, вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум, – сказал Черчесов.

Канделаки отправила Азмуна в сборную России

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке