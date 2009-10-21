«Боруссия» оштрафовала Санчо на 100 тысяч евро. Он поздно прибыл из сборной Англии

Дортмундская «Боруссия» решила оштрафовать полузащитника , который поздно вернулся из расположения сборной Англии.

По информации Sport Bild, сумма штрафа составила 100 тысяч евро.

Перед матчем 8-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской стало известно, что главный тренер дортмундцев отстранил Санчо от игры. В этой встрече клуб из Дортмунда победил со счетом 1:0.

Санчо в 7 матчах чемпионата Германии в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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