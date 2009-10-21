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«Боруссия» оштрафовала Санчо на 100 тысяч евро. Он поздно прибыл из сборной Англии

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Люсьен Фавр квалификация Евро-2020 Джейдон Санчо деньги Футбол

Дортмундская «Боруссия» решила оштрафовать полузащитника Джейдона Санчо, который поздно вернулся из расположения сборной Англии.

По информации Sport Bild, сумма штрафа составила 100 тысяч евро.

Перед матчем 8-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» стало известно, что главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр отстранил Санчо от игры. В этой встрече клуб из Дортмунда победил со счетом 1:0. 

Санчо в 7 матчах чемпионата Германии в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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