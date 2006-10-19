Полузащитник дортмундской «Борусии» не сыграет в матче 8-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

Главный тренер клуба из Дортмунда Люсьен Фавр отстранил 19-летнего футболиста за то, что тот слишком поздно вернулся из сборной Англии.

«Ожидания от игры Санчо огромны, но это и опасно. Он отличный футболист, это даже не обсуждается, но ему еще есть чему поучиться», – сказал Фавр.

Пока неизвестно, распространится ли наказание на игру Лиги чемпионов с «Интером», которая пройдет в среду, 23 октября.

Санчо в 7 матчах чемпионата Германии в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

«Боруссия» не станет чемпионом. Фавр так и не научился атаковать позиционно