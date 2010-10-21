Домашняя форма «Реала» в сезоне-2020/21 будет розово-белой с тигровым узором

В следующем сезоне домашняя форма будет розово-белой, сообщает Footy Headlines.

Эта форма будет сочетать традиционный белый цвет формы с розовыми деталями, экипировка будет похожа на ту, что была у мадридцев в сезоне-2014/15.

Тогда у «Реала» был полностью розовый третий комплект формы, а на домашней форме была розовая полоса.

На новой форме также будет узор, напоминающий шкуру тигра – на рукавах будут черные пятна на розовом фоне.

Ожидается, что форма «Реала» на новый сезон будет представлена в мае 2020 года.

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