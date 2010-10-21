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Егоров о пенальти в ворота «Ростова»: «У арбитров была верная картинка. Не знаю, почему вещатель нарисовал одну линию, потом другую»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Егоров Михаил Вилков Алексей Матюнин видеоповторы Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорную ситуацию с назначением пенальти после нарушения на форварде Артеме Дзюбе в матче 13-го тура между «Зенитом» и «Ростовом» (6:1).

На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистентами ВАР были Михаил Вилков и Алексей Матюнин. 

«У судей есть монитор и специальная программа, которая рисует линии офсайда. У арбитров, которые работали на матче, изначально была верная картинка.

Не могу объяснить, почему вещатель сначала нарисовал одну линию, потом другую, за это мы ответственности не несем», – сказал Егоров.

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