Гвардиола о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Мы все еще не готовы. Нужно работать над реализацией»

Главный тренер Пеп Гвардиола после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в АПЛ посетовал на реализацию голевых моментов.

«Мы упустили много моментов, нужно работать над реализацией. Говорят, что нашей целью должна быть победа в Лиге чемпионов – мы все еще не готовы.

Создаем кучу моментов и не пропускаем, но можем еще прибавить. В последние два сезона мы много создаем и забиваем.

И нам, несомненно, нужно продолжать работать [над реализацией]», – сказал Гвардиола.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» – две лучшие команды мира. Там нет ленивых суперзвезд – и это неслучайно