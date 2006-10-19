Дзюба после 6:1 с «Ростовом»: «Футбольный век короткий, я просто получаю удовольствие, кайфую»

Форвард Артем Дзюба высказался относительно победы в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

– Мы сегодня показали определенную силу, тот потенциал, который у нас есть. Почему мы не играем так каждый матч, этот вопрос нужно задать нам всем.

В любом случае, мы сегодня проделали очень хорошую работу, заслуженно победили. Мы больше довольны своим, не думаем, как там «Ростов». Они пусть разбирают свои моменты, а мы сегодня сыграли в нашу полную силу, показали сегодняшнюю нашу мощь.

Это одна игра. В одной игре может произойти все что угодно, так что это не показывает, насколько мы их сильнее или еще что-то там. На данный момент мы их сильнее. Посмотрим, дистанция большая. Все парни сегодня молодцы, идеальный матч. Ну и 6-й гол Барриоса, конечно... Мамма миа, я никогда не думал, что он так может. Браво!

– Поднимали статистику, с учетом того, что в чемпионате России забивается много голов, для тебя это только второй хет-трик.

– Да? Ну, возможно. Я такой футболист, наверное... Конечно, счастлив забивать, но я и от паса получаю не меньше удовольствия. Стараюсь играть на команду, полезно. Мне самому интереснее. Я уже говорил: в сборной я один Дзюба, здесь я другой Дзюба, совсем другие задания. Поэтому стараюсь быть полезным.

Футбольный век короткий, сейчас я достиг такого состояния, что просто получаю удовольствие, кайфую. Это игра, прежде всего. Я очень рад, что сегодня мы все вместе получили удовольствие от совместной игры, мы были единым целым, командой. Это очень важно, у нас хороший коллектив, хорошая атмосфера. Это нужно держать, так как скоро уже Лига чемпионов, – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Дзюба – машина. Он может побить рекорд Халка по гол+пас в РПЛ