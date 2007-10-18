У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки

Стали известные подробности травмы нападающего Луки Джорджевича.

Форвард травмировал правое колено на 33-й минуте матча 13-го тура РПЛ с (2:0).

По информации Sport24, у черногорца подозрение на разрыв крестообразной связки. Завтра форвард пройдет обследование.

Джорджевич сегодня проводил пятый матч за «Локомотив» после перехода из «Зенита» минувшим летом. Он пока не сумел отличиться в играх за новый клуб.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Ахмат» – «Локомотив».