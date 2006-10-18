Галицкий об академии: «Через три года школа сможет существовать без моего участия»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах по развитию клубной академии и школы.

«Что касается футбольного клуба, наверное, больше мы фокусируемся на школе. Как предприниматели мы больше можем помогать только финансово всему этому развитию. Сейчас мы пробуем делать несколько вещей, которые освободили бы школу от меня. Мы формируем эндаумент (метод, благодаря которому социально значимая организация может получить дополнительное финансирование – прим.). Все, что происходит там, должно иметь возможность развиваться.

В течение трех лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это все могло существовать без меня, потому что в это вовлечены большое количество — около 12 000 мальчишек. Они постоянно в школе, из них 300 — в академии. Это должно иметь фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит. Мы формируем финансовую базу, и через три года школа сможет существовать без какого-либо моего участия.

Еще есть ряд социальных проектов, которые мы начали реализовывать. Мы начали сотрудничество с Кубанским университетом, который я окончил, по вопросам улучшения их материальной базы, мы думаем сейчас о программах образовательных, которые сможем финансировать внутри университета. Эти два вопроса касаются нашей социальной роли в области воспитания и работы с человеческим ресурсом. Все зависит от людей. Мы должны помогать молодым двигаться дальше.

Я – чуть больше в области спорта, потому как с бизнесом – все уже, наверное. Этот этап моей жизни закончен. И это мне нравится – то, чем мы сейчас занимаемся, – молодыми ребятами, которые будут расти, которые будут дальше становиться спортсменами. Мы инвестируем много в школу, в какие-то современные возможности, чтобы дети росли не только спортсменами, но и хорошо образованными людьми», – заявил Галицкий.

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