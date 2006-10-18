Судья РПЛ Галимов прошел проверку на полиграфе («СЭ»)

Арбитр Роман Галимов на днях прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи), сообщает .

«Вы спрашиваете, правда это или нет. Я не знаю. Обращайтесь в пресс-службу РФС и к офицеру по безопасности», — сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Комментарий пресс-службы РФС: «В отношении Галимова проводится комплексная проверка».

36-летний рефери в Премьер-лиге в последний раз работал 10 ноября прошлого года, а в — 24 апреля 2019-го. Недавно решением бюро исполкома РФС Галимова вернули в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России.

В мае 2018 года проверку полиграфом успешно прошел судья Артем Чистяков, но с тех пор он работает только на матчах второй лиги.