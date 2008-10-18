ПИК – премиальный партнер «Динамо» на сезон-2019/20

Группа компаний ПИК, занимающаяся строительным и девелоперским бизнесом, стала премиальным партнером московского на сезон-2019/20.

«ПИК и московское «Динамо» объявляют о начале сотрудничестве. Соответствующее соглашение уже заключено и будет действовать до конца футбольного сезона-2019/20.

20 октября, в ближайшем домашнем матче «Динамо» против «Краснодара», на форме команды появится логотип ПИК. У компании и клуба большие совместные планы по популяризации здорового образа жизни и вовлечения жителей города в регулярные занятия физкультурой и спортом. В течение футбольного сезона планируется проведение ряда спортивных мероприятий, в том числе детско-юношеских, в жилых кварталах ПИК и на территории «ВТБ Арена-Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина», – сказано в пресс-релизе.

В компании предполагают, что подобный комплекс активностей позволит удачно продолжить развитие проекта «ПИК-Спорт», реализуемого на протяжении последних двух лет.

«Сотрудничество с одним из самых известных и уважаемых спортивных брендов России, которым является «Динамо», видится нам отличной возможностью развить успех в ряде направлений деятельности ПИК», – сказала руководитель управления рекламы ПИК Людмила Матвеева.

«Мы убеждены в том, что взаимодействие с крупнейшей российской девелоперской компанией, реализующей много масштабных, в том числе социально значимых, проектов в Москве и других регионах страны, станет эффективным инструментом для развития бизнес-процессов в клубе и создаст новые взаимовыгодные возможности не только для двух наших структур, но и, в первую очередь, для всех динамовских болельщиков», – поделился мнением генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин.