Реклама 18+

Оле-Гуннар Сульшер: «У «МЮ» тяжелые времена. Но мы вернемся, у нас есть амбиции побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Sky Sports Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о текущем положении команды.

– Что ты можешь сказать болельщикам? Сейчас они немного обеспокоены местом в АПЛ и результатами. 

– Всегда сложно делать какой-то месседж в адрес болельщиков, но у нас есть амбиции, амбиции этого клуба – побеждать. Ты должен завоевывать трофеи, играя в правильный футбол. 

Но вопрос заключается еще и в том, чтобы давать шанс нашим молодым футболистам, это в нашей ДНК. Замечательный пример – «Класс-92». Сейчас у нас есть несколько замечательных молодых футболистов. Мы подбираем их на будущее.

Конечно, прямо сейчас у нас тяжелые времена, но я уверен, что в будущем это принесет пользу. Клуб придет в себя. Последние шесть недель получились сложными с точки зрения результатов. Однако матч с «Челси» показал, насколько мы хороши.

Мы вернемся, – сказал Сульшер в интервью Гари Невиллу.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья