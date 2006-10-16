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Хавбек «Краснодара» Ольссон: «Себальос сказал, чтобы я не пытался вести себя как Месси»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Испании по футболу Арсенал Сборная Швеции по футболу Краснодар квалификация Евро-2020 Кристоффер Ольссон Дани Себальос Футбол

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон рассказал о своей перепалке с хавбеком «Арсенала» Дани Себальосом во время матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными Испании и Швеции (1:1).

– Я пытался прокинуть мяч ему между ног, но он сказал мне, чтобы я не пытался вести себя как Месси. Я не знаю, может, это какой-то вид испанского уважения.

– Что ты ему ответил?

– Я не помню точно.

– Тогда что ты подумал в тот момент?

– Мне показалось, что это странно. Я не очень понял, что он имел в виду, – сказал Ольссон. 

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