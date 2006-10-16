Хавбек «Краснодара» Ольссон: «Себальос сказал, чтобы я не пытался вести себя как Месси»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон рассказал о своей перепалке с хавбеком Дани Себальосом во время матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными Испании и Швеции (1:1).

– Я пытался прокинуть мяч ему между ног, но он сказал мне, чтобы я не пытался вести себя как Месси. Я не знаю, может, это какой-то вид испанского уважения.

– Что ты ему ответил?

– Я не помню точно.

– Тогда что ты подумал в тот момент?

– Мне показалось, что это странно. Я не очень понял, что он имел в виду, – сказал Ольссон.