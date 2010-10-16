Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале в матче Болгария – Англия

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков эмоционально отреагировал на вопрос о борьбе с расизмом.

– Каким должно быть решение [проблемы расизма]?

– Фанатам должны запретить посещение стадионов, или их должны наказывать еще строже, как в Англии. Пять лет без права посещения стадиона.

Люди не должны страдать, – приводит Daily Mail слова Стоичкова, после которых он заплакал.

Болгарские болельщики во время матча отбора к Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) изображали обезьянье уханье в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингза, а также использовали расистские кричалки. Из-за этого матч приостанавливали в первом тайме.

В результате УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза, ФИФА объявила о планах ввести за расизм пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TUDN USA (@tudnusa) 15 Окт 2019 в 1:56 PDT

Матч Болгария – Англия чуть не сорвали фанаты. Стерлинг воспользовался антирасистской инструкцией и остановил игру