Иан Райт о расизме: «Сейчас поколение Малкольма Икса, нынешние игроки не будут мириться с этим»

Бывший нападающий «Арсенала» высказался о расистском скандале на матче квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Болгарии (6:0).

«Это фантастический момент. Вы знаете, я сочувствую болгарам, искренне сочувствую. Однако мы должны обращать внимание и на антирасистские баннеры, которые висели на другой половине стадиона. Половина арены была закрыта, но это ничего не меняет и никак не влияет на фанатов.

Мы говорили об этом много лет. УЕФА недостаточно сильно заботиться о наказании, которое она назначает за такого рода инциденты. Хотя это должно было быть сделано еще 10 и даже 20 лет назад.

Сейчас же мы видим, что происходит. Главный положительный момент – это то, что у нас есть поколение игроков и болельщиков, которые не готовы больше мириться с этим. Мое поколение было из разряда «подставь другую щеку» и Мартина Лютера Кинга (американский проповедник, выступавший за защиту прав граждан ненасильственными методами – прим. Sports.ru). Это же поколение готово сражаться за свои права любыми средствами. Это люди из разряда Малкольма Икс (исламский духовный лидер и борец за права чернокожих, поддерживавший точку зрения о превосходстве их над белыми – прим. Sports.ru).

Они больше не будут мириться с этим. У них есть все для того, чтобы изменить ситуацию. Это великий день, я был рад, когда смотрел на все это.

Я провел очень много игр, похожих на эту, когда все эти расистские вещи происходили, а люди просто говорили: «Идите и разорвите их на поле». Но это же ничего не меняет! Нет, не «разорвите их». Я забивал им по два мяча, но расистские выкрики в мой адрес продолжались. Если это так, то ты не выигрываешь. Но сборная Англии победила», – сказал Райт.

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расизма в адрес Стерлинга и Мингза. Во 2-м тайме оскорбления продолжились