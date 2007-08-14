Баста: «Ростов» знают сейчас, а легендарнейший клуб СКА знали всегда»

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал о проекте по возрождению ростовского СКА, выступающего в Олимп-ПФЛ.

— Какие у СКА амбиции — ПФЛ, ФНЛ, РПЛ?

— Амбиции — чтобы клуб продолжал существовать. Не умер, не задохнулся.

— Есть такая вероятность?

— Клуб может разориться, обанкротиться и исчезнуть. Даже с учетом того, что власти области осуществляют поддержку — за что им спасибо, — нужно, чтобы это была не поддержка ради того, чтобы клуб не умер, а поддержка ради того, чтобы СКА мог показать себя, получить еще один шанс.

— То есть вам бы хотелось, чтобы это был успешный спортивный и бизнес-проект?

— Конечно! На одном энтузиазме далеко не уедешь. Там работают люди, которым нужно кормить свои семьи, поэтому мотивация должна быть соизмерима. С учетом деталей, СКА, возможно, станет первым клубом, который будет играть на частные деньги, а это предусматривает ответственность инвестора и игроков. Не секрет, что ходит много слухов о трансферах, контрактах, нечестных обращениях средств в футбольной среде. Это печально.

— Какой бюджет у СКА? Уровень середняка или топ-клуба ПФЛ?

— Могу сказать, что для существования СКА нужно 60-70 миллионов рублей в год. А чтобы расти и развиваться — значительно больше.

Мы пытаемся сохранить клуб. Отступить и сказать: «Будь, что будет» — лично мне, как патриоту родного города, не хочется. 13-е место, на котором сейчас идет команда, — это провал. Можно говорить все что угодно, но клуб «Ростов» знают сейчас, а клуб СКА знали всегда. «СКА-Ростов» — легендарнейший клуб, особенно после победы над «Спартаком» в Кубке СССР. Ради истории стоит жертвовать силами, временем и деньгами.

— Есть к клубу интерес со стороны крупных компаний?

— Есть. И администрация области стала активнее. Очевидно, что внимание возросло даже от утечки информации о моем участии в судьбе СКА. Сейчас мы будем обращаться и к бюджету области. Мне кажется, что не только один клуб в Ростове заслуживает внимания и поддержки. Будем ходить, разбираться, ходатайствовать, просить. Уверен, что область не бросит родной клуб, – сказал Вакуленко.