Джон Барнс: «Футбол – наименее расистская индустрия в Англии. Чтобы изменить восприятие черных, нужно улучшать уровень их жизни»

Темнокожий экс-полузащитник и сборной Англии Джон Барнс высказался о расизме в футболе.

«Футбол – это наименее расистская индустрия в этой стране. Да, есть люди, которые выкрикивают расистские оскорбления или кидают бананы на поле, есть проблемы, связанные с количеством темнокожих тренеров, но какая еще индустрия предоставляет молодому черному парнишке те же условия, что и молодому белому парнишке? Даже на уровне Лиги 1 и Лиги 2 в команде можно найти 5-6 темнокожих парней, потому что им предоставили возможность реализовать свой потенциал.

Я не оправдываю расизм. Я высказываю сбалансированное и конструктивное мнение. А против меня используют вырванные из контекста фразы. Долгое время Джон Барнс был голосом разума, когда вопрос шел о расе. не изменился, изменилось лишь то, как про него говорят в медиа».

Про «черную элиту»

«Эти люди говорят лишь об ужасном инциденте в Черногории. Или о том, как болельщики проявили дискриминацию, оскорбив Рахима Стерлинга. Но эти вещи никак не помогают черному сообществу. Это не то, на чем я хочу сосредоточить свое внимание, и именно тогда мне ясно дали понять, что представление обо мне изменилось».

Про историю с Менди

«Что не так с черным парнем с большими губами и круглой головой? Если бы вам, скажем, пришлось нарисовать в мультяшном стиле, как бы он выглядел? У него была бы не черная кожа, не большие губы и не круглая голова? Что в этом плохого?»

Журналист пояснил, что речь идет об историческом контексте. Рисунок Conguitos значит «маленькие люди из Конго», а лого отсылает к независимости Конго от Бельгии и расистским настроениях того времени.

«Конечно, если вернуться к мультику, от которого всего пошло, это неприемлемо. Но я практически уверен, что не видел этих мультиков и точно не делал к ним отсылку. Он просто опубликовал картинку испанской сладости и фото и сказал, что ему кажется, будто они похожи. Даже Стерлинг выступил и сказал, что не видит ничего страшного в этом твите. Где критика в его адрес?

Долгое время образы чернокожих мужчин с большими губами и круглой головой использовались, чтобы заставить нас чувствовать себя неполноценными, но так не должно быть, нам не нужно ненавидеть себя. Нужно изменить восприятие.

Многие представители черной элиты согласны со мной в этом не под запись, но они утверждают, что не могут сказать это публично, потому что это очень интеллектуальный взгляд на вещи, и черное сообщество не готово к этому. Итак, черная элита говорит, что черное сообщество слишком глупое, чтобы это понять? Я не хочу в этом участвовать».

Про обещание игроков сборной Англии уйти с поля, если в Болгарии они услышат расистские оскорбления

«Смотря что считать расистским оскорблением. Мы знаем, что подражание обезьянам запрещено. Если весь стадион захочет погудеть черному игроку каждый раз, когда он будет с мячом, и даже если мы будем знать, что они делают это с расистским подтекстом, гудеть – не запрещено. Окей, мы запретим гудеть, но тогда они будут хлопать. И опять – хлопать не запрещено. Что делать потом – запретить аплодисменты?

Не существует законов, которые могут запретить людям оскорблять черных футболистов на расовой почве. Решение заключается в том, что нужно сделать что-то, чтобы люди не хотели оскорблять черных игроков. Вот что должно быть на первом месте.

отдал 550 билетов на полуфинал Кубка Англии детям из района, откуда он родом. Почему бы ему вместо этого не взять 550 детей на пресс-конференцию и не сказать медиа, что этих ребят лишают избирательных прав, что у них нет хорошего образования, хорошего жилья, что в их районе есть преступность? Разве это не было бы лучше?

Черная элита в этой стране должна использовать свое положение, чтобы улучшать жизнь людей, которых они вроде как представляют. Благодаря тому, что они изменят уровень жизни темнокожих, они изменят восприятие, которое, в свою очередь, приведет к процветанию всего черного сообщества. Это и есть настоящая борьба с расизмом и то, что я отстаивал в течение многих лет», – заявил Барнс.

Барнс о твите Бернарду Силвы про Менди: «Это не имеет отношения к расизму»