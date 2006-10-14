Черданцев о «Спартаке»: «Кто такой Тедеско? Почему ему выпала такая честь? За какие заслуги?»

Журналист Георгий Черданцев прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско на должность главного тренера .

«Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова – это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед «Спартаком»? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать. Это понятно, только при чем здесь футбол?

Поэтому рассуждать о перспективах «Спартака» под руководством тренера Тедеско не интересно.

Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах.

Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга )? Хотя бы как футболист», – написал Черданцев в инстаграме.