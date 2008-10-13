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Твиттер сборной России показал фото травмы Петрова, полученной в матче с Кипром

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Сборная России играет в гостях с Кипром (2:0, перерыв) в рамках квалификации Евро-2020. 

Твиттер сборной России опубликовал фотографию ноги защитника Сергея Петрова с полученной травмой в этой встрече. Против 28-летнего футболиста грубо сфолил защитник Константинос Лайфис, получивший за нарушение прямую красную карточку. 

Петров был заменен из-за травмы на 37-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Петров получил травму в дебютном матче за сборную России. Киприот Лайфис получил за фол красную

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