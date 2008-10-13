Твиттер сборной России показал фото травмы Петрова, полученной в матче с Кипром

Сборная России играет в гостях с Кипром (2:0, перерыв) в рамках квалификации Евро-2020.
Твиттер сборной России опубликовал фотографию ноги защитника Сергея Петрова с полученной травмой в этой встрече. Против 28-летнего футболиста грубо сфолил защитник Константинос Лайфис, получивший за нарушение прямую красную карточку.
Петров был заменен из-за травмы на 37-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Петров получил травму в дебютном матче за сборную России. Киприот Лайфис получил за фол красную
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019